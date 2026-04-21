"الموساد" يقرّ بمقتل أحد عناصره في عمليات سرية خارج "إسرائيل"

21 ابريل 2026 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
رئيس الموساد ديدي بارنيا خلال الحفل

كشف رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، دادي برنياع، عن مقتل أحد عناصر الجهاز خلال ما وصفه بـ"المعركة السرية" ضد إيران، وذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الموساد.

وقال برنياع إن العنصر، المعروف بالحرف "م"، قُتل أثناء تنفيذ مهمة عملياتية خارج حدود "إسرائيل"، في إطار عمليات ميدانية للجهاز تزامنت مع الأنشطة العسكرية العلنية، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بمكان الحادثة أو ظروفها.

وأشار إلى أن العنصر لعب دورًا محوريًا في ما أسماه عملية "زئير الأسد"، مؤكدًا أن عملياته جمعت بين "الإبداع والحيلة والتكنولوجيا المتقدمة"، وأسهمت—بحسب الرواية الإسرائيلية—في ترجيح كفة المواجهة.

وأضاف أن عناصر الجهاز نفذوا عمليات داخل "عمق أراضي العدو"، قال إنها ساعدت في تحقيق "تفوق استخباراتي وعملياتي"، ومهّدت الطريق لعمليات استهدفت مواقع مرتبطة بإيران خلال فترات لاحقة.

في المقابل، أشار معلقون إسرائيليون، بينهم عاميت سيغل، إلى أن العنصر المذكور قُتل قبل عدة سنوات، وأن دوره تمثل في قيادة عمليات سابقة ساهمت لاحقًا في هذه الحملات، ما يثير تساؤلات حول توقيت الإعلان وسياقه.

ولم يقدم برنياع مزيدًا من التفاصيل بشأن هوية العنصر أو طبيعة المهام التي كان ينفذها، مكتفيًا بالقول إن ذلك يندرج ضمن اعتبارات أمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
