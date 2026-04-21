الاحتلال يضيء "نجمة داود" على سطح الحرم الإبراهيمي بالخليل

حذر مدير الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، معتز أبو سنينة، من أن إضاءة الاحتلال الإسرائيلي "نجمة داود" على سطح المسجد “سابقة خطيرة” ضمن مخطط لتهويده.

وقال أبو سنينة في تصريح، الثلاثاء، إن الحرم الإبراهيمي يشهد "اعتداءات متكررة وممنهجة بوتيرة متصاعدة".

واعتبر أن رفع الأعلام الإسرائيلية ووضع رموز دينية يهودية، بينها نجمة داود التي تُضاء ليلاً، يعكس “محاولات لتهويد المكان وتحويله إلى كنيس”.

وأضاف أن هذه الإجراءات تُنفذ "دون أي مراعاة لقدسية المكان أو مشاعر المسلمين”، وتندرج ضمن سلسلة انتهاكات تشمل “السماح للمستوطنين بالدخول والعبث في مرافق الحرم".

وأوضح أن من أبرز تلك الانتهاكات "التعدي على مقام النبي يعقوب عليه السلام"، حيث جرى تغيير الستار الذي يغطي المقام واستبداله بآخر يحمل عبارات عبرية وكلمات توراتية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تبرر هذه الخطوات بأنها أعمال ترميم "إلا أنها في جوهرها تستهدف تغيير الطابع الديني والتاريخي للحرم"، لافتاً إلى تنفيذ أعمال طلاء وصيانة في أجزاء من الموقع.

المصدر / فلسطين أون لاين