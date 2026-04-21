"الموساد" يقرّ بمقتل أحد عناصره في عمليات سرية خارج "إسرائيل"

رام الله: شهيدان وإصابات برصاص المستوطنين في قرية المغير

الاحتلال يضيء "نجمة داود" على سطح الحرم الإبراهيمي بالخليل

مقتل فتاة وشاب في الداخل المحتل يرفع حصيلة الجرائم لـ 85

رئيس نيكاراغوا يصف ترامب بـ "المختل عقلياً" بسبب حربه على إيران

بعد عامين ونصف العام من الغياب… “بطاقة مرافق” تكشف عن مصير إسماعيل الحداد

الأمم المتحدة تبدأ جلسات اختيار أمين عام جديد.. 4 مرشحين لخلافة غوتيريش

التلفزيون الإيراني ينفي توجه أي وفد إلى باكستان

إجراءات مشدَّدة وقيود قاسية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجن "الرملة"

جيش الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة السوري ويعتقل مواطنا

بالفيديو رام الله: شهيدان وإصابات برصاص المستوطنين في قرية المغير

21 ابريل 2026 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال (أرشيفية)

استشهد فلسطينان وأصيب آخرون خلال هجوم المستوطنين على قرية المغير قرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ارتقاء شهيدين أحدهما طفل (13 عاما)، وإصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي خلال هجوم المستوطنين على قرية المغير قرب رام الله.

وأكدت مصادر صحفية أن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي تجاه مدرسة الذكور في قرية المغير شرق رام الله.

ووفقا لتقرير شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 497 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال آذار/ مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1149 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
