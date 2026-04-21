رام الله: شهيدان وإصابات برصاص المستوطنين في قرية المغير

استشهد فلسطينان وأصيب آخرون خلال هجوم المستوطنين على قرية المغير قرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ارتقاء شهيدين أحدهما طفل (13 عاما)، وإصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي خلال هجوم المستوطنين على قرية المغير قرب رام الله.

وأكدت مصادر صحفية أن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي تجاه مدرسة الذكور في قرية المغير شرق رام الله.

ووفقا لتقرير شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 497 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال آذار/ مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1149 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين