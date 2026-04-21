رئيس نيكاراغوا يصف ترامب بـ "المختل عقلياً" بسبب حربه على إيران

اتهم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنه مصاب بـ"اختلال عقلي" لأنه أطلق حربا ضد إيران زعزعت استقرار الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي.

وكان أورتيغا الذي قاد حركة التمرد اليسارية والذي تتهم واشنطن ومنظمات دولية عدة حكومته بالانحراف نحو الاستبداد، اعتمد نبرة معتدلة تجاه ترامب بعد الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة و"إسرائيل" على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

لكنّه قال خلال مراسم أُقيمت في ماناغوا ونقلتها وسائل الإعلام الرسمية الاثنين، إن "الحرب التي يشنها الرئيس الأمريكي على هذا النحو هي نموذج لشخص فقد صوابه ويظن أنه قادر على ارتكاب أي فعل وأية وحشية".

وأضاف: "إنها بصراحة مشكلة اختلال عقلي. كما نقول هنا، ليس بكامل قواه العقلية”، منتقدا أيضا ترامب لنشره على منصته "تروث سوشال" صورة تمثّله في هيئة المسيح.

وسأل رئيس نيكاراغوا: "لقد نشر صورة يظهر فيها مرتديا زيّ المسيح ويحقق المعجزات والشفاءات، فكم من واحد شفى فعليا؟ الشعب الأمريكي وشعوب العالم سيُحاسبونه ليعرفوا كم واحدا قتل".

كذلك، ندّد أورتيغا الذي يحكم مع زوجته روزاريو موريو، بالعقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على اثنين من أولادهما المتهمين بالمشاركة في إحكام القبضة على نيكاراغوا. وقال ساخرا: "لقد نفدت لديهم الأسماء التي يمكنهم فرض العقوبات عليها".

