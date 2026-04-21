إجراءات مشدَّدة وقيود قاسية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجن "الرملة"

أكد مكتب إعلام الأسرى أن الأوضاع الاعتقالية للأسرى داخل سجن الرملة (ركيفت) قاسية للغاية وسط إجراءات مشددة تهدف إلى التضييق عليهم وكسر إرادتهم.

وأوضح المكتب في بيان وصل " " نسخة عنه، يوم الثلاثاء، أن إدارة السجون تفرض قيودًا صارمة على الأسرى، وتواصل تهديدهم بشكل مباشر لمنعهم من نقل تفاصيل معاناتهم، الأمر الذي دفعهم للامتناع عن الحديث أو إرسال معلومات كافية لعائلاتهم، في مؤشر واضح على حجم الضغوط والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل الأقسام.

وأشار إلى أن الأسرى يعانون من نقص حاد في أبسط مقومات الحياة، من حيث محدودية الوقت المخصص للنظافة الشخصية، وشح مواد التنظيف، وقلة تبديل الملابس، إضافة إلى ثبات مستوى الطعام دون أي تحسن يُذكر، إلى جانب اكتظاظ الأقسام.

وكما لفت مكتب إعلام الأسرى إلى وجود حالات مرضية وإصابات بين الأسرى لا تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، في ظل تأخير متعمد في العلاج.

وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل للوقوف عند مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات وضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للأسرى.

