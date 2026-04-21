فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رئيس نيكاراغوا يصف ترامب بـ "المختل عقلياً" بسبب حربه على إيران

بعد عامين ونصف العام من الغياب… “بطاقة مرافق” تكشف عن مصير إسماعيل الحداد

الأمم المتحدة تبدأ جلسات اختيار أمين عام جديد.. 4 مرشحين لخلافة غوتيريش

التلفزيون الإيراني ينفي توجه أي وفد إلى باكستان

إجراءات مشدَّدة وقيود قاسية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجن "الرملة"

شهداء وإصابات بنيران الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا

غالانت يقرّ بإخفاقات 7 أكتوبر: "تجاهلوا المعلومات ولم يوقظوني"

اكتشاف علمي يفسّر سر القوة الفائقة للمطاط

جامعات بريطانية تراقب طلابها المتضامنين مع فلسطين عبر شركة أمنية

جيش الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة السوري ويعتقل مواطنا

21 ابريل 2026 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
توغلات إسرائيلية متزامنة في ريفي القنيطرة ودرعا (أرشيف)

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، في قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي في جنوب غربي سوريا، واعتقلت أحد أبناء القرية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل الأهالي، واعتقلت أحدهم قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة.

وكانت قوة تابعة للاحتلال اعتقلت، أمس الإثنين، طفلين في قرية بريقة القديمة بريف القنيطرة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وكما توغلت قوة أخرى للاحتلال صباح اليوم الثلاثاء في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا، وداهمت منزلا، وقامت بتفتيشه،

المصدر / وكالات
#سوريا #الجولان السوري #القنيطرة 

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة