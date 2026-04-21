جيش الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة السوري ويعتقل مواطنا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، في قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي في جنوب غربي سوريا، واعتقلت أحد أبناء القرية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل الأهالي، واعتقلت أحدهم قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة.

وكانت قوة تابعة للاحتلال اعتقلت، أمس الإثنين، طفلين في قرية بريقة القديمة بريف القنيطرة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وكما توغلت قوة أخرى للاحتلال صباح اليوم الثلاثاء في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا، وداهمت منزلا، وقامت بتفتيشه،

