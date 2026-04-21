فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محدث بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويرفعون علم الاحتلال

21 ابريل 2026 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 152 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

ومن جهتها،  حذّرت محافظة القدس من تصاعد دعوات تحريضية تنشرها منصات تابعة لجماعات ما يسمى "الهيكل" المتطرفة، لحشد أنصارها لاقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال داخله، يوم الأربعاء المقبل، تحت ذريعة ما يسمى "يوم الاستقلال".

واعتبرت المحافظة أن دعوات جماعات الهيكل خطوة استفزازية خطيرة واعتداءً مباشراً على حرمة المسجد، ومحاولة مكشوفة لفرض واقع تهويدي بالقوة.

وأكدت أن هذه الدعوات تندرج ضمن مخطط منظم تقوده سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبمشاركة المستوطنين، لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، من خلال تكثيف الاقتحامات والانتهاكات وفرض أمر واقع بالقوة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تهويد القدس #اقتحام المسجد الأقصى #الحرب على القدس #رفع أعلام الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

