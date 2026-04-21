فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالفيديو مستوطنون يرشقون مركبة إسعاف بالحجارة شمال رام الله

21 ابريل 2026 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
يُظهر الفيديو تجمع عدد من المستوطنين على جانب الطريق قبل أن ينهالوا بالحجارة على مركبة الإسعاف أثناء مرورها

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق قيام مجموعة من المستوطنين برشق مركبة إسعاف فلسطينية بالحجارة، خلال توجهها قبل يومين إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في اعتداء جديد يستهدف الطواقم الطبية التي تعمل تحت خطر دائم.

ويُظهر الفيديو تجمع عدد من المستوطنين على جانب الطريق قبل أن ينهالوا بالحجارة على مركبة الإسعاف أثناء مرورها، ما أدى إلى تضرّر المركبة وتكسر الزجاج الأمامي، دون تسجيل إصابات في الطاقم الطبي.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصعيد واسع لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية، حيث سجلت الفترة الماضية سلسلة هجمات منظمة، أبرزها:

إحراق مركبات لفلسطينيين في محيط بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

اقتحام مجموعات من المستوطنين محيط بلدة قريوت جنوب نابلس ومحاولة الاعتداء على منازل المواطنين.

قطع أشجار زيتون تزيد أعمارها عن 40 عاماً في أراضي بلدة دير شرف غرب نابلس.

نصب حواجز مفاجئة في مسافر يطا جنوب الخليل والاعتداء على مركبات الفلسطينيين بالحجارة.

ويعد استهداف الطواقم الطبية "جريمة خطيرة" وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي الفرق الطبية أثناء أداء واجبها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنين #رام الله #اعتداءات مستوطنين #مركبات إسعاف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة