رئيس نيكاراغوا يصف ترامب بـ "المختل عقلياً" بسبب حربه على إيران

بعد عامين ونصف العام من الغياب… “بطاقة مرافق” تكشف عن مصير إسماعيل الحداد

الأمم المتحدة تبدأ جلسات اختيار أمين عام جديد.. 4 مرشحين لخلافة غوتيريش

التلفزيون الإيراني ينفي توجه أي وفد إلى باكستان

إجراءات مشدَّدة وقيود قاسية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجن "الرملة"

جيش الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة السوري ويعتقل مواطنا

شهداء وإصابات بنيران الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا

غالانت يقرّ بإخفاقات 7 أكتوبر: "تجاهلوا المعلومات ولم يوقظوني"

اكتشاف علمي يفسّر سر القوة الفائقة للمطاط

جامعات بريطانية تراقب طلابها المتضامنين مع فلسطين عبر شركة أمنية

الصحة بغزة: 7 شهداء و 21 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

21 ابريل 2026 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل "" نسخة عنه، إن 7 شهداء و 21 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وصل  إجمالي عدد الشهداء إلى 784، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,214، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 761 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,560 شهيدًا، و 172,317 إصابة، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

متعلقات

الأكثر قراءة