الصحة بغزة: 7 شهداء و 21 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رئيس وزراء المجر الجديد يتوعد باعتقال نتنياهو إذا زار بودابست

الاقتصاد بغزة تكشف عن تلاعب في سوق المواد الغذائية المجمدة

إيران تُعدم متهمًا بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي

وسط دعوات لفسخها.. الاتحاد الأوروبي يناقش اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"

قاليباف: لن نقبل التّفاوض تحت الضغط وأعددنا أنفسنا لجولة جديدة من الحرب

شركة أمنية: رسائل احتيالية تستهدف سفنًا عالقة وتعرض "مرورًا آمنًا" عبر "هرمز"

سباق مع العتمة… الجريح بلال المبحوح ينتظر “الفرصة الأخيرة” للإبصار

استشهاد سيدة متأثرة بإصابتها خلال اقتحام مخيم جنين قبل عامين ونصف

صحيفة: مباحثات بين "مجلس السلام" و "دي.بي ورلد" لإدارة إعمار غزة وتطوير بنيتها التحتية

الصحة بغزة: 7 شهداء و 21 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

21 ابريل 2026 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن 7 شهداء و 21 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وصل  إجمالي عدد الشهداء إلى 784، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,214، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 761 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,560 شهيدًا، و 172,317 إصابة، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء في غزة

متعلقات

