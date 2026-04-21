رئيس وزراء المجر الجديد يتوعد باعتقال نتنياهو إذا زار بودابست

أعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماغيار، الإثنين، أن بلاده ستنضم مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وستنفذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، وذلك بعدما دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب بموجب مذكرة توقيف مماثلة لزيارة بودابست في وقت لاحق من هذا العام.

وكان القومي فيكتور أوربان الذي يحكم البلاد منذ 16 عاما أعلن العام الماضي انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية بعدما استقبل نتنياهو في بودابست. ويدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ في 2 حزيران/يونيو 2026.

وبعد فوز بيتر ماغيار في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 نيسان/أبريل، أعلن فورا نيته الانضمام مجددا إلى المحكمة، لكن بيانا إسرائيليا حول مكالمة هاتفية بين الطرفين أفاد بأن ماغيار دعا نتنياهو إلى بودابست مرة أخرى في 23 تشرين الأول/أكتوبر للاحتفال بالذكرى السبعين لانتفاضة العام 1956 ضد السوفيات.

وأفاد ماغيار الإثنين ردا على سؤال صحافي عن تناقض محتمل، بأنه دعا جميع القادة الذين تحدث معهم هاتفيا.

وأكد أنه أوضح "حتى لرئيس الوزراء الإسرائيلي"، نيته وقف مسار انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الزعيم المحافظ المؤيد لأوروبا في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لكتلته البرلمانية "إذا كانت دولة ما عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ودخل شخص مطلوب أراضيها، فيجب اعتقاله".

وتابع "لست بحاجة لشرح كل شيء عبر الهاتف. أفترض أن جميع رؤساء الدول والحكومات على دراية بهذه القوانين".

وأشار إلى أن فريقه بحث في عرقلة الحكومة الجديدة لعملية الانسحاب قبل أن تنسحب المجر رسميا من المحكمة الجنائية الدولية في الثاني من حزيران/يونيو.

Péter Magyar says he would arrest Netanyahu if he comes to Hungary:



I made it clear that Hungary intends to remain a member of the International Criminal Court.



If someone enters the territory of a country that is a member of the ICC and that person is under an arrest warrant,… pic.twitter.com/ztt6mA6kvS — Clash Report (@clashreport) April 20, 2026

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو عام 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

