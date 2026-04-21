الصحة بغزة: 7 شهداء و 21 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رئيس وزراء المجر الجديد يتوعد باعتقال نتنياهو إذا زار بودابست

الاقتصاد بغزة تكشف عن تلاعب في سوق المواد الغذائية المجمدة

إيران تُعدم متهمًا بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي

وسط دعوات لفسخها.. الاتحاد الأوروبي يناقش اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"

قاليباف: لن نقبل التّفاوض تحت الضغط وأعددنا أنفسنا لجولة جديدة من الحرب

شركة أمنية: رسائل احتيالية تستهدف سفنًا عالقة وتعرض "مرورًا آمنًا" عبر "هرمز"

سباق مع العتمة… الجريح بلال المبحوح ينتظر “الفرصة الأخيرة” للإبصار

استشهاد سيدة متأثرة بإصابتها خلال اقتحام مخيم جنين قبل عامين ونصف

صحيفة: مباحثات بين "مجلس السلام" و "دي.بي ورلد" لإدارة إعمار غزة وتطوير بنيتها التحتية

رئيس وزراء المجر الجديد يتوعد باعتقال نتنياهو إذا زار بودابست

21 ابريل 2026 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
...
رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماغيار

أعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماغيار، الإثنين، أن بلاده ستنضم مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وستنفذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، وذلك بعدما دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب بموجب مذكرة توقيف مماثلة لزيارة بودابست في وقت لاحق من هذا العام.

وكان القومي فيكتور أوربان الذي يحكم البلاد منذ 16 عاما أعلن العام الماضي انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية بعدما استقبل نتنياهو في بودابست. ويدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ في 2 حزيران/يونيو 2026.

وبعد فوز بيتر ماغيار في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 نيسان/أبريل، أعلن فورا نيته الانضمام مجددا إلى المحكمة، لكن بيانا إسرائيليا حول مكالمة هاتفية بين الطرفين أفاد بأن ماغيار دعا نتنياهو إلى بودابست مرة أخرى في 23 تشرين الأول/أكتوبر للاحتفال بالذكرى السبعين لانتفاضة العام 1956 ضد السوفيات.

وأفاد ماغيار الإثنين ردا على سؤال صحافي عن تناقض محتمل، بأنه دعا جميع القادة الذين تحدث معهم هاتفيا.

وأكد أنه أوضح "حتى لرئيس الوزراء الإسرائيلي"، نيته وقف مسار انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الزعيم المحافظ المؤيد لأوروبا في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لكتلته البرلمانية "إذا كانت دولة ما عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ودخل شخص مطلوب أراضيها، فيجب اعتقاله".

وتابع "لست بحاجة لشرح كل شيء عبر الهاتف. أفترض أن جميع رؤساء الدول والحكومات على دراية بهذه القوانين".

وأشار إلى أن فريقه بحث في عرقلة الحكومة الجديدة لعملية الانسحاب قبل أن تنسحب المجر رسميا من المحكمة الجنائية الدولية في الثاني من حزيران/يونيو.

 يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو عام 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

المصدر / وكالات
#المجر #نتنياهو #المحكمة الجنائية الدولية

