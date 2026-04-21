الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث اعتقلت 6 مواطنين، بينهم أسرى محررون، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها، وتركزت الاعتقالات في محافظتي الخليل وبيت لحم.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: الأسير المحرر لؤي عليان الطويل، ومحمد حاتم الطويل، وعبد الرحمن رمضان، إلى جانب الأسير المحرر وعضو نقابة العاملين في بلدية الخليل الشيخ زيد شاكر الجنيدي.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المحاضر في جامعة فلسطين ماجد أحمد شروف، إضافة إلى الشاب زيد سمارة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال، خاصة التي تستهدف شخصيات مجتمعية ونقابية وأسرى محررين، يعكس توجهًا لتوسيع دائرة الاستهداف في المجتمع الفلسطيني، ومحاولة التأثير على البنية المجتمعية عبر اعتقال الفاعلين فيها.

