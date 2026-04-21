"حماس": أجرينا لقاءات بالقاهرة لبحث التزامات اتفاق "شرم الشيخ" وترتيبات المرحلة الثانية

21 ابريل 2026 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها أجرت العديد من اللقاءات والمشاورات في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية حول تطبيق باقي التزامات المرحلة الأولى (اتفاق شرم الشيخ) والتحضير للنقاش حول ترتيبات المرحلة الثانية، في ضوء خطة الرئيس ترامب

وشددت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، على أنها والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية عالية مع المقترحات المقدمة بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول،

وأوضحت أنها مهتمة باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل كل العقبات، وسوف تقدم ردها على المقترحات المقدمة بعد إتمام المشاورات مع قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية.

والأحد، أعلنت "حماس"، أن وفدها عقد في القاهرة الأسبوع الماضي عددًا من اللقاءات والحوارات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية.

وأوضحت أن اللقاءات جاءت من أجل العمل على استكمال تطبيق كافة بنود المرحلة الأولى بحسب ما ورد في شرم الشيخ، في ظل عدم التزام الاحتلال بتطبيق معظم التزاماته فيه، بل واصل خروقاته بشكل يومي، مؤكدة أنها تعاملت بشكل إاتفاق يجابي مع الحوارات والنقاشات التي جرت، وأكدت حرصها على استمرار التواصل والتنسيق المستمر مع الإخوة الوسطاء، لإنجاز اتفاق مقبول في ضوء مبادرة الرئيس ترامب واتفاق شرم الشيخ.

وأشارت إلى، أن الحوارات جاءت لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، وبدء عملية الإعمار، مشددة على ضرورة إلزام الاحتلال بتطبيق بنود المرحلة الأولى لإتاحة المجال للدخول في حوار جدي حول قضايا المرحلة الثانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
