شهداء وإصابات بنيران الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا

يُواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وفي رصد آخر التطورات، ارتقى أربعة شهداء فجر يوم الثلاثاء، جراء قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس وبيت لاهيا.

وأفادت مصادر محلية، بأن ثلاثة مواطنين استُشهدوا إثر قصف استهدف مفترق الزقزوق في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، وهم: درويش العتال، وسعد أبو هلال، وماجد أبو موسى.

كما ارتقت الشهيدة هبة جمال أبو شقفة بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها في محيط المستشفى الإندونيسي شمال شرق جباليا، شمالي قطاع غزة، فيما أطلق الاحتلال قنابل إنارة شرق مدينة غزة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 777 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,193، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 761 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,553 شهيدًا، و 172,296 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

