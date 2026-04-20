هيئة البترول تحذر من عمليات نصب تستهدف مستفيدي الغاز

أصدرت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، بيانًا حذرت فيه من تصاعد عمليات النصب والاحتيال التي ينفذها أشخاص ينتحلون صفة موظفين تابعين للهيئة.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أن المحتالين يقومون بالتواصل هاتفيًا مع المواطنين، مدّعين وجود دور لهم لاستلام الغاز، وطلب تحويل مبالغ مالية أو تسليم أسطوانات فارغة، مؤكدة أن عملية توزيع الغاز تتم فقط عبر النظام الإلكتروني المعتمد.

ودعت المواطنين لعدم التجاوب مع أي اتصال مشبوه، وعدم تحويل أي أموال لأي شخص يدّعي ذلك.

وشددت على ضرورة التأكد من معلوماتهم فقط عبر القنوات الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال يتعرضون لها، عبر الجهات المختصة.

وأكدت أن وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات النصب والاحتيال، مشددة على التزامها بحمايتهم وضمان حقوقهم.