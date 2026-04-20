"بين الحلم والمعبر"... طلاب غزة يطالبون بحقهم في السَّفر لاستكمال تعليمهم

نظّم حراك طلابي في غزة يطلق على نفسه اسم "بين الحلم والمعبر"، الاثنين، وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين بمدينة غزة، طالب خلالها المشاركون بفتح معابر القطاع لتمكين الطلبة العالقون من استكمال تعليمهم في الخارج.

ورفع الطلبة لافتات تؤكد على حقهم في التعليم، وتندد باستمرار الإغلاق الإسرائيلي شبه الكامل للمعابر، الذي يحرم مئات الطلبة من الالتحاق بجامعاتهم، وأفقدهم سنوات دراسية كاملة.

أكد الطلبة أن هذه الفعالية تمثل "صرخة جماعية لإنقاذ مستقبل جيل كامل"، مشددين على أن استمرار إغلاق المعابر لا يحرمهم فقط من حق التعليم، بل يهدد حقًا أساسيًا كفلته القوانين الدولية.

ودعوا الجهات الرسمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل بشكل عاجل على فتح المعابر أمام الطلبة، بما يضمن لهم استكمال مسيرتهم التعليمية.

تتفاقم معاناة مئات الطلبة الحاصلين على منح دراسية لاستكمال تعليمهم خارج قطاع غزة، حيث يواجه هؤلاء الطلبة قيودًا صارمة تحول دون سفرهم، في وقت يشهد فيه القطاع تدهورًا حادًا في البيئة التعليمية والمعيشية.

أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في غزة، يوم الاثنين، أن الاحتلال أغلق معبر رفح جنوبي قطاع غزة، بشكل كامل ما أدى إلى توقف حركة إجلاء المرضى إلى الخارج.

ويمثل معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي الذي لا يخضع مباشرة لسيطرة الاحتلال، غير أن عمله ظلّ خلال السنوات الماضية رهنًا بالتفاهمات السياسية والأمنية، وشهد إغلاقات متكررة، خصوصًا في أوقات التصعيد العسكري.

المصدر / فلسطين أون لاين