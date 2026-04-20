مستوطنون يهاجمون المواطنين منازلهم جنوب نابلس

20 ابريل 2026 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، عدداً من المواطنين ومنازلهم في بلدات وقرى جنوب نابلس، وأقاموا خياماً على أراضٍ في قرية جالود.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا منطقة "الظهرة" على أطراف بلدة بيتا، واعتدوا على منازل المواطنين وممتلكاتهم، كما هاجموا موظفي بلدية بيتا أثناء عملهم على صيانة خط مياه في منطقة "قماص" بالبلدة.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون منزلاً في خربة المراجم التابعة لأراضي قرية دوما، حيث استهدفوا منزل المواطن نايف موسى مسلم، وقاموا بإعطاب عداد المياه الخاص به.

كما نصبت مجموعة من المستوطنين خياماً في منطقة "الظهر" شرق قرية جالود، في خطوة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي.

