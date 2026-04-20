الرئيس اللبناني: مفاوضات ثنائية مع "إسرائيل" لتحقيق ثلاثة أهداف

أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، أن وفدا برئاسة السفير سيمون كرم سيجري مفاوضات ثنائية مع "إسرائيل" لتحقيق ثلاثة أهداف، مضيفًا: "لن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه".

وأوضح عون، في تصريحات صحفية، أن خيار التفاوض هدفه وقف الأعمال العدائية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية، ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى خلال الاتصال معه الخميس الماضي "كل تفهم وتجاوب".

ومساء الخميس، أعلن ترامب وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، لكن "تل أبيب" تخرقه يوميا، ما خلّف ضحايا فضلا عن نسف منازل.

لكن في اليوم التالي، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "تل أبيب" تعتزم مواصلة السيطرة على جميع المناطق التي احتلتها في جنوبي لبنان خلال العدوان الأخير.