آلية جديدة لـ "الأغذية العالمي" في غزة تثير مخاوف أصحاب المخابز

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت مصادر فلسطينية، عن آلية جديدة طرحها برنامج الأغذية العالمي في غزة، لأصحاب المخابز خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مشروعه شبه المجاني المتوقع أن ينتهي خلال أسابيع قليلة.

وأوضحت المصادر، يوم الإثنين، أن أصحاب المخابز اعترضوا على آلية البرنامج الجديدة التي يقترح فيها أن يقتصر دوره على تزويد المخابز فقط بالسولار اللازم لعمل مولدات الكهرباء، فيما يتكفل أصحاب المخابز بتوفير الطحين والملح والسكر والخميرة ونايلون التغليف، وصيانة المخابز.

وأبدى عدد من أصحاب المخابز رفضهم الآلية الجديدة، مؤكدين أنها غير قابلة للتطبيق اقتصاديًا في ظل بيع كيلو الخبز في هذه الحالة بثلاثة شواكل ونصف الشيكل أي أقل من سعر التكلفة.

وأشاروا إلى أنه وحتى اللحظة لم يصلوا إلى أي اتفاق أو توافق مع برنامج الأغذية العالمي حول هذه الآلية التي وصفوها بالعقيمة وعديمة الجدوى، مشددين على أن القدرات المالية للمواطنين لا تسمح بشراء حزمة الخبز وزن 2 كيلوغرام بالسعر المطروح، والمتوقع أن يشهد ارتفاعات أخرى في السوق السوداء.

وشددوا على أن المواطنين بالكاد يستطيعون شراء الحزمة المتاحة حالياً، ضمن المشروع شبه المجاني الذي ينفذه البرنامج حالياً مع عدد من المخابز بثلاثة شواكل.

وطالب أصحاب المخابز برنامج الأغذية العالمي بالاستمرار في اعتماد المشروع شبه الخيري الحالي، وتوسيعه بما يشمل المزيد من المخابز والفروع، وزيادة الكميات المنتجة بدلاً من البحث عن مشاريع وآليات عقيمة.

وعبر بعضهم عن مخاوف من وجود دوافع غير معلنة وراء التوجه لوقف المشروع الحالي، بعد التقليصات الهائلة التي أحدثها البرنامج على المشروع الذي يعمل منذ عدة شهور، وكان آخرها تقليص كمية الطحين ووقف إمداد المخابز بمواد التغليف والخميرة والملح والسكر والصيانة.