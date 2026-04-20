آلية جديدة لـ "الأغذية العالمي" في غزة تثير مخاوف أصحاب المخابز

خبراء أمميون يدعون الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"

بعد تحرره من الاحتلال… اعتقال الحاج إنجاص في سجون السلطة دون تهمة

الصحة تحذر: انهيار المنظومة العلاجية يهدد حياة السكان بكارثة وشيكة

وول ستريت جورنال تروي قصة خلاف يهدد استقرار وزارة الحرب الأمريكية

الشهيد مؤمن بدوان.. حكاية بر انتهت بالشهادة في يوم الأرض

هواوي تواصل المنافسة العالمية بسلسلة Pura 90 الجديدة

عائلات شهداء رفح تستنكر تعاوُن شركة "مسعود وعلي" مع الاحتلال

بناءً على نصيحة إسلام آباد.. ترامب يراجع قرار حصار الموانئ الإيرانية

قطر تعلن العودة تدريجيا لتشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية

قطر تعلن العودة تدريجيا لتشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية

20 ابريل 2026 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
قطر استأنفت جزئيا حركة الملاحة الجوية في 7 آذار/مارس (أرشيف)

ستستأنف شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى مطار حمد الدولي في قطر بشكل تدريجي، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني القطرية الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان “أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني إعلانا ملاحيا لعودة تشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية العاملة في دولة قطر بشكل تدريجي، إلى مطار حمد الدولي”.

وكانت قطر أغلقت مجالها الجوي في خضم الهجمات التي نفّذتها إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه قطر ودول الخليج، ثم استأنفت جزئيا حركة الملاحة الجوية في 7 آذار/مارس، وشملت عددا من رحلات الخطوط الجوية القطرية.

وفي 8 نيسان/أبريل، دخل وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين حيز التنفيذ بين الولايات المتحدة وإيران، في الحرب التي اندلعت إثر الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن إعادة فتح المجال الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية العاملة في قطر “جاء بعد تقييم شامل للوضع”، مشددة على أن “سلامة الجميع تأتي في مقدمة أولوياتها”.

