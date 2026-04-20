عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخارجية الإيرانية: لا خطة حاليا بشأن جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن

إيران تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي

القدس: الاحتلال يجرف أراضي في سلوان

الاحتلال يهدم منزلاً في ترقوميا غرب الخليل

"إسرائيل" قلقة من غياب الصواريخ الباليستية عن مفاوضات واشنطن وإيران

سر "الكودا".. دراسة تكشف أن حيتان العنبر تتواصل بأنماط تشبه لغة البشر

الرئيس الإيراني: عدم الثقة بواشنطن "ضرورة لا تقبل النقاش"

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل صدمة ميدانية حول "العدو الأكثر تحدِّيًا" جنوب لبنان

الذهب يسجل أدنى مستوى منذ منتصف أبريل وسط صعود للدولار

بالفيديو القدس: الاحتلال يجرف أراضي في سلوان

20 ابريل 2026 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية من عمليات الهدم الإسرائيلية في القدس المحتلة

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، أراضي المواطنين في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت محافظة القدس: إن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس جرفت أراضي المواطنين في حي البستان، وأزالت ركام المنازل التي تم هدمها قبل أسابيع في حي البستان ببلدة سلوان.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض تهدم جرافات الاحتلال المنزل، وتُفرض غرامات باهظة على المالك إضافة إلى تكاليف الهدم القسري.

وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة الاحتلال في هدم المنشآت بحجة البناء دون ترخيص، في ظل قيود مشددة تفرضها على الفلسطينيين في القدس، ما يجعل الحصول على تراخيص بناء أمرًا شبه مستحيل، ويدفع المواطنين إلى مواجهة خطر الهدم أو دفع غرامات باهظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سلوان #تهويد القدس #ضم الضفة #عمليات هدم في القدس

متعلقات

الأكثر قراءة