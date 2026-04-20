القدس: الاحتلال يجرف أراضي في سلوان

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، أراضي المواطنين في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت محافظة القدس: إن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس جرفت أراضي المواطنين في حي البستان، وأزالت ركام المنازل التي تم هدمها قبل أسابيع في حي البستان ببلدة سلوان.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض تهدم جرافات الاحتلال المنزل، وتُفرض غرامات باهظة على المالك إضافة إلى تكاليف الهدم القسري.

وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة الاحتلال في هدم المنشآت بحجة البناء دون ترخيص، في ظل قيود مشددة تفرضها على الفلسطينيين في القدس، ما يجعل الحصول على تراخيص بناء أمرًا شبه مستحيل، ويدفع المواطنين إلى مواجهة خطر الهدم أو دفع غرامات باهظة.

المصدر / فلسطين أون لاين