الاحتلال يهدم منزلاً في ترقوميا غرب الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، منزلاً في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة شعب البير في البلدة، برفقة آلياتها الثقيلة، وأقدمت على هدم منزل مكوّن من طابقين بعد تفريغه من محتوياته، ويؤوي 10 أفراد، وتعود ملكيته للمواطن أمير بسام الجعافرة.



يُذكر أن قوات الاحتلال أخطرت، بتاريخ 22-12-2025، سكان منطقة شعب البير في بلدة ترقوميا بهدم ستة منازل مكوّنة من عدة طوابق، تعود ملكيتها للمواطنين: أنس وشقيقه محمد محمود فطافطة، وعبد الفتاح سمير أبو حلتم، ومحمد رسمي أبو رعية، وعبد موسى جعافرة وشقيقه، رغم امتلاكهم أوراق إثبات الملكية.

وتقع هذه المنازل على بُعد عدة كيلومترات من مستعمرتي "تيلم" و"أدورا" المقامتين على أراضي المواطنين في البلدة.

وناشد أهالي البلدة الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية التدخل لوضع حد لممارسات الاحتلال ومستوطنيه، الذين يتبادلون الأدوار لإرغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم، بهدف الاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنات.

المصدر / فلسطين أون لاين