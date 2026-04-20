فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القدس: الاحتلال يجرف أراضي في سلوان

"إسرائيل" قلقة من غياب الصواريخ الباليستية عن مفاوضات واشنطن وإيران

سر "الكودا".. دراسة تكشف أن حيتان العنبر تتواصل بأنماط تشبه لغة البشر

الرئيس الإيراني: عدم الثقة بواشنطن "ضرورة لا تقبل النقاش"

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل صدمة ميدانية حول "العدو الأكثر تحدِّيًا" جنوب لبنان

الذهب يسجل أدنى مستوى منذ منتصف أبريل وسط صعود للدولار

مقتل عدد من عناصر الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال في كمين محكم شرق خان يونس

أسعار النفط تقفز بـ 5% وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران

شهيد وإصابات في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النَّار بغزَّة

الاحتلال يهدم منزلاً في ترقوميا غرب الخليل

20 ابريل 2026 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، منزلاً في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة شعب البير في البلدة، برفقة آلياتها الثقيلة، وأقدمت على هدم منزل مكوّن من طابقين بعد تفريغه من محتوياته، ويؤوي 10 أفراد، وتعود ملكيته للمواطن أمير بسام الجعافرة.


يُذكر أن قوات الاحتلال أخطرت، بتاريخ 22-12-2025، سكان منطقة شعب البير في بلدة ترقوميا بهدم ستة منازل مكوّنة من عدة طوابق، تعود ملكيتها للمواطنين: أنس وشقيقه محمد محمود فطافطة، وعبد الفتاح سمير أبو حلتم، ومحمد رسمي أبو رعية، وعبد موسى جعافرة وشقيقه، رغم امتلاكهم أوراق إثبات الملكية.

وتقع هذه المنازل على بُعد عدة كيلومترات من مستعمرتي "تيلم" و"أدورا" المقامتين على أراضي المواطنين في البلدة.

وناشد أهالي البلدة الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية التدخل لوضع حد لممارسات الاحتلال ومستوطنيه، الذين يتبادلون الأدوار لإرغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم، بهدف الاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #هدم منزل #ترقوميا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة