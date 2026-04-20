سر "الكودا".. دراسة تكشف أن حيتان العنبر تتواصل بأنماط تشبه لغة البشر

توصل فريق بحثي أمريكي إلى أن حيتان العنبر لا تُصدر نقرات عشوائية كما كان يُعتقد، بل تستخدم نظامًا صوتيًا منظمًا يحمل خصائص قريبة من قواعد الكلام البشري.

وأوضح الباحثون أن هذه النقرات، المعروفة باسم "الكودا"، تمثل وسيلة التواصل الأساسية لدى حيتان العنبر، وتبدو للأذن البشرية كأصوات متكررة، لكنها في الواقع تخضع لأنماط معقدة من حيث التردد والإيقاع.

وبحسب دراسة منشورة في دورية "Proceedings of the Royal Society B"، حلل فريق من عدة جامعات أمريكية نحو 4 آلاف نمط صوتي لحيتان تعيش قبالة سواحل جزيرة دومينيكا في البحر الكاريبي، مع التركيز على إناث الحيتان وصغارها.

واعتمد الباحثون على تحليل الموجات الصوتية، وقياس الترددات والفواصل الزمنية بين النقرات، لفهم آلية هذا التواصل.

خصائص لغوية متقدمة

أظهرت النتائج أن نقرات حيتان العنبر تتضمن خمس خصائص رئيسية تتقاطع مع علم الأصوات البشري، حيث جرى تصنيفها إلى نمطين أساسيين: "كودا-إيه" ذات قمة واحدة، و"كودا-آي" ذات قمتين، مع اختلافات في الطول والإيقاع تشبه تنوع نطق الكلمات لدى البشر.

كما كشفت الدراسة أن لكل حوت "بصمة صوتية" خاصة تعكس اختلاف السرعة والنبرة، إضافة إلى وجود تداخل بين النقرات، وهي ظاهرة معروفة في اللغات البشرية عند تداخل الأصوات أثناء النطق.

وأشار الباحثون إلى أن دمج هذه الخصائص يتيح إنتاج آلاف التركيبات الصوتية، ما يدل على نظام تواصل غني ومعقد.

ورغم هذا التشابه، أكد الفريق أن هذه السمات تطورت بشكل مستقل لدى الحيتان والبشر، في مثال على "التطور المتوازي" في الطبيعة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد لفهم أعمق لمعاني هذه النقرات مستقبلاً، وربما ترجمتها، ما يفتح آفاقًا جديدة لدراسة عالم الحيتان وسلوكها في أعماق المحيطات.

المصدر / الجزيرة نت