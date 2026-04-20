فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالفيديو والصور مقتل عدد من عناصر الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال في كمين شرق خان يونس

20 ابريل 2026 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
...
استهداف مباشر لجيب كانت تستقله المجموعة بقذيفة مضادة للدروع

قُتل عدد من أفراد الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إثر كمين محكم نفذته المقاومة الفلسطينية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد محاولة تلك العناصر التسلل باتجاه المدينة.

ووفق مصادر ميدانية، فقد دوّى إطلاق نار كثيف في المنطقة أعقبه — بعد نحو نصف ساعة — استهداف مباشر لجيب كانت تستقله المجموعة بقذيفة مضادة للدروع، ما أدى إلى تدمير الجيب ومقتل من بداخله، وشوهدت النيران تشتعل فيه.

وأفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال حاولت التدخل لتأمين الحماية لعناصر الميليشيات، لكنها فشلت في إخلائهم نتيجة دقة الكمين، ليعود الطيران الحربي ويقصف المركبة المشتعلة في محاولة لمنع وصول قوات المقاومة إليهما.

ويأتي هذا الكمين بعد يوم واحد فقط من معلومات أفادت بنيّة تلك العصابات تنفيذ اعتداء داخلية ضد المواطنين، في إطار سلسلة من التحركات التي حاولت مجموعات مرتبطة بالاحتلال تنفيذها خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تتصدى لها المقاومة.

وتشهد مناطق جنوب قطاع غزة منذ أسابيع نشاطًا أمنيًا مكثفًا من جانب المقاومة، بهدف ملاحقة شبكات متعاونة تحاول — بحسب المصادر — تنفيذ مهمات مرتبطة بجيش الاحتلال أو جمع معلومات ميدانية له.

المصدر / فلسطين أون لاين
غزة #مليشيات #خانيونس #شرق غزة #أبو سفن #مليشيات متعاونة مع الاحتلال #كمين للمليشيات

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة