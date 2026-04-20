اعتقال جندي إسرائيلي ومستوطن من الجنوب بتهمة سرقة وبيع معدات عسكرية

أعلنت سلطات الاحتلال، الاثنين، اعتقال جندي في جيش الاحتلال وشخص آخر من سكان جنوبي الأراضي المحتلة، بشبهة التورط في سرقة وسطاء قتالية من أحد المواقع العسكرية وبيعها لجهات أخرى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وحدات التحقيق العسكرية والشرطية نفّذت عملية الاعتقال بعد الاشتباه بأن الجندي سهّل سرقة معدات قتالية من داخل القاعدة، قبل أن تُباع خارج إطار الجيش، وسط مخاوف من وصولها لعصابات جنائية أو جهات معارضة للاحتلال.

ويأتي هذا الحادث في ظل تكرار قضايا تسريب الأسلحة من قواعد جيش الاحتلال خلال الأشهر الماضية، وهو ما أثار انتقادات داخلية حول ضعف الرقابة وانتشار السلاح داخل المجتمع الإسرائيلي.

وبحسب المتابعين، تعكس هذه القضايا حالة التراجع في انضباط الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع العدوان على غزة، وتوسع ظاهرة التفكك الداخلي والتهرب العسكري وانتشار الجرائم المسلحة داخل المجتمع الإسرائيلي.

