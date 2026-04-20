الاحتلال يهدم منزلًا في الخليل

20 ابريل 2026 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
هدم منزل للفلسطينيين بالضفة (أرشيفية)

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، بهدم منزل سكني مأهول في منطقة شعب البير ببلدة ترقوميا الواقعة إلى الغرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت المنطقة وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول المنزل قبل البدء بعملية الهدم.

وذكرت أن المنزل المستهدف مكون من طابقين وكان يؤوي عائلتين فلسطينيتين.

وتشهد مدن وقرى الضفة الغربية تصعيداً خطيراً في سياسات التهجير القسري، بالتوازي مع ارتفاع غير مسبوق في عنف المستوطنين وتراجع حاد في مستويات المعيشة في ظل القيود الإسرائيلية على الحركة والعمل، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد معاناة الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هدم منازل #ضم الضفة #الاستيطان #سياسات التهجير

