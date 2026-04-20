بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت مواطنين، بينهم طفل وعدد من الأسرى المحررين، تخللها مداهمة منازل وتفتيشها والتنكيل بالمواطنين، وتركزت الاعتقالات في طولكرم والخليل.

ففي محافظة طولكرم، نفذت قوات الاحتلال حملة واسعة في بلدة عنبتا، اعتقلت خلالها عددًا من المواطنين، وهم: الأسير المحرر مؤيد عبد الصمد الشيص، وأيسم إياد برقاوي، وعمار صبحة، والأسير المحرر عمر ساري أعمر، وعمرو أبو عسل، وعنان لقمان زايد، ومحمد عصام ملحم، ومؤمن غالب مزيد، وباسل جواد زايد، والأسير المحرر أسعد حازم فقهاء، وزيد أحمد زايد، والأسير المحرر مهند عبد القادر ملحم، والأسير المحرر محمود غالب حنون، والأسير المحرر يوسف غالب حنون، ومصعب الغريفي (نازح من مخيم نور شمس).

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الأسرى المحررين، وهم: منجد محمد ماهر الشريف، وعدي مأمون الشرباتي، وعبد الرحمن رمضان، ونور التميمي، كما اعتقلت الطفل رضا جمال مقبل من بلدة بيت أمر بعد إجباره على تسليم نفسه.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فداء سلامة من مخيم جنين.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجاهد سمارة خلال اقتحام بلدة عزموط شرق المدينة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود رمزي تيم من حي القرعان في المدينة.

ومن جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد حملات الاعتقال، خاصة التي تتركز في بلدات محددة وتشمل أعدادًا كبيرة من الأسرى المحررين، يعكس سياسة ممنهجة لتكريس العقاب الجماعي، ومحاولة ضرب الحاضنة الشعبية، عبر الاقتحامات الواسعة والتحقيقات الميدانية والتنكيل بالمواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين