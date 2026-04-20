حزب الله يستهدف 4 دبابات ميركافا جنوبي لبنان

20 ابريل 2026 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
...
دبابة تابعة للاحتلال خلال الانسحاب من الجنوب اللبناني (أرشيفية)

أكد حزب الله أن قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، على مدى 3 أيام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، يوم الاثنين، إن رتلًا مؤلّفًا من ثماني مدرّعات يتحرّك الأحد 19-04-2026 من بلدة الطيبة باتّجاه موقع الصلعة القديم في بلدة دير سريان، تعرّض لانفجار تشريكة من العبوات الناسفة زرعها المجاهدون مسبقًا في المكان".

وأشار إلى أن الانفجار الذي حصل على دفعتين بين الساعة 15:40 و 16:40، أدى إلى تدمير 4 دبّابات ميركافا وشوهدت النيران تندلع فيها قبل أن يعمد العدوّ عند الساعة 18:00 إلى سحبها من مكان الحدث.

وفي 16 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين لبنان و"إسرائيل" لمدة عشرة أيام، إلا أن الاحتلال بدأ منذ لحظة الإعلان خرقه للاتفاق ومواصلة الاستهداف وشن الغارات الأمر الذي أدى لارتقاء شهداء وإصابة مواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
