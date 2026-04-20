يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الدامية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي مخلفًا آلاف الشهداء والإصابات، فيما تواصل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مطالبتها للوسطاء والدول الضامنة بالعمل الجاد على إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وفق المراحل المنصوصة.

وفي رصد آخر التطورات، ارتقت الشهيدة رشا أبو جزر بعد إطلاق الاحتلال النار تجاه خيام النازحين بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين جراء استهداف طيران الاحتلال نقطة تابعة للشرطة في محيط دوار الـ(17) غربي مدينة غزة، فيما أصيب 5 مواطنين في إطلاق الاحتلال نيرانه تجاه خيام النازحين في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى الشهيد أنس خالد صافي وأصيب آخر، فجر يوم الاثنين، في قصف مسيرة للاحتلال على مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

ووصل عدد من الجرحى إلى المستشفى المعمداني عقب استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين على مفترق دولة بحي الزيتون شرق مدينة غزة.



وأصيب عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال، إثر إطلاق نار في محيط "دوار أبو حميد" وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف تجاه مناطق شرقي المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، بينما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمخيم البريج، وسط القطاع.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 777 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,193، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 761 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,553 شهيدًا، و 172,296 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين