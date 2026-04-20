3 إصابات برصاص الاحتلال في جنين والخليل

20 ابريل 2026 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
قوات الاحتلال خلال اقتحامها واعتداءاها على الضفة الغربية

أصيب شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غربي جنين وقرب المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشاب محمد الصوص، من سكان مخيم جنين، أُصيب بالرصاص خلال تواجده في قرية كفر كود، غرب جنين، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الخليل، أُصيب فتيان من بلدة يطا جنوب الخليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رأس الجورة، قرب المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وقالت مصادر محاية إن قوات الاحتلال أطلقت وابلًا من الرصاص الحي صوب مركبة، ما أدى إلى إصابة الفتى مهاب عيسى عبد الفتاح بلل (17 عامًا)، حيث جرى نقله إلى المستشفى الأهلي، وأُدخل إلى قسم العمليات مباشرة، نظرًا لخطورة إصابته في الرأس.

وأضافت أن الفتى يوسف خليل منسيه أُصيب بشظايا في الرأس، ونُقل إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين
