بلدية غزة: تجهيز مكان لفرز النفايات في الشيخ عجلين للتخفيف من التكدس

أعلنت بلدية غزة تجهيز مكاناً لفرز النفايات في محطة المعالجة في حي الشيخ عجلين جنوب المدينة، بهدف التقليل من كمية النفايات التي تتكدس في قلب المدينة، والاستفادة من مكوّنات النفايات العضوية في إنتاج السماد، والحد من القوارض الضارة من خلال فرز النفايات.

وقالت البلدية، في بيان اليوم الأحد، إن المكان خُصّص بهدف جمع النفايات المُفرزة من المصدر والاستفادة منها. وفي سبيل ذلك قامت البلدية بتهيئة المكان استعدادًا لاستقبال النفايات المُفرزة.

وتفقّد رئيس بلدية غزة يحيى السراج، المكان برفقة نائب رئيس البلدية تامر الريس، وعضوي المجلس البلدي مصطفى قزعاط ولؤي عياد، والمدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك عبد الرحيم أبو القمبز، ومدير عام التخطيط والاستثمار ماهر سالم، ومدير عام الصحة والبيئة محمد حمادة، وعدد من مديري الدوائر في البلدية.

وأكد السراج أن هذه الجهود تهدف إلى التقليل من كارثة تكدس النفايات، والحد من آفة انتشار الحشرات والقوارض الضارة.