حماس تكشف تفاصيل لقاءات القاهرة مع الوسطاء والفصائل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الأحد، أن وفدها عقد في القاهرة الأسبوع الماضي عددًا من اللقاءات والحوارات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية.

وأوضحت الحركة، في بيان صحافي، أن اللقاءات جاءت من أجل العمل على استكمال تطبيق كافة بنود المرحلة الأولى بحسب ما ورد في اتفاق شرم الشيخ، في ظل عدم التزام الاحتلال بتطبيق معظم التزاماته فيه، بل واصل خروقاته بشكل يومي.

وأكدت حماس، أنها تعاملت بشكل إيجابي مع الحوارات والنقاشات التي جرت، وأكدت حرصها على استمرار التواصل والتنسيق المستمر مع الإخوة الوسطاء، لإنجاز اتفاق مقبول في ضوء مبادرة الرئيس ترامب واتفاق شرم الشيخ.

وأشارت إلى، أن الحوارات جاءت لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، وبدء عملية الإعمار.

وأكدت حماس، على ضرورة إلزام الاحتلال بتطبيق بنود المرحلة الأولى لإتاحة المجال للدخول في حوار جدي حول قضايا المرحلة الثانية.