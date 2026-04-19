فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحرس الثوري: وتيرة تحديث منصات الصواريخ تجاوزت مستويات ما قبل الحرب

19 ابريل 2026 . الساعة 15:48 بتوقيت القدس
طائرات مسيرة إيرانية (أرشيف)

قال قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، إن "وتيرة تحديث وإعادة ملء منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة خلال فترة توقف القتال، تجاوزت حتى مستويات ما قبل الحرب"، وذلك وفق ما نقلت عنه وكالة "نور نيوز" الحكومية.

وأضاف موسوي "نعلم أن العدو عاجز عن تهيئة مثل هذه الظروف لنفسه، ويضطر إلى جلب الذخائر من مختلف أنحاء العالم ببطء وبكميات محدودة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي سياق مختلف، أعلن حرس الثورة الإسلامية، في بيان،"لا يملك قائد القوات الجوفضائية العميد مجيد موسوي ولا قيادة القوات الجوفضائية التابعة للحرس، صفحة على منصة “إكس” وأن صفحتهم الرسمية الوحيدة موجودة على المنصة المستقلة (اب سكرولد)"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال البيان إن "العدو يسعى من خلال إنشاء صفحات مزيفة بأسماء قادة حرس الثورة الإسلامية في الفضاء الإلكتروني إلى إكسابها المصداقية على المدى الطويل، وذلك لبث رسائل كاذبة باسمهم في اللحظات الحاسمة من المعركة ضد العدو الصهيوني الأمريكي".

المصدر / وكالات
تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة