إسبانيا: تقترح إلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستتقدم، يوم الثلاثاء المقبل، بمقترح إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إلغاء اتفاقية الشراكة القائمة مع "إسرائيل".

وقال سانشيز إن المقترح يأتي في إطار مراجعة الموقف الأوروبي من التطورات الجارية، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل حول مضمون المبادرة أو فرص تمريرها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ويُعدّ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" إطاراً يحكم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين منذ دخوله حيّز التنفيذ في عام 2000، ويخضع بين الحين والآخر لنقاشات داخلية مرتبطة بالسياسة الخارجية وحقوق الإنسان.

يأتي هذا التصريحات في ظل تصاعد الجدل داخل عدد من الدول الأوروبية بشأن سياسات "إسرائيل"، خاصة مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وعدوانها المتكرر على إيران ولبنان، وتزايد الدعوات المطالِبة بمراجعة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية معها. وتشهد مؤسسات الاتحاد الأوروبي انقساماً واضحاً حول مدى إمكانية اتخاذ خطوات جماعية أكثر تشدداً تجاه "تل أبيب".

