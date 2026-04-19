تقارير: الاحتلال يوكل لمقاولين مهام هدم قرى في جنوب لبنان في نهج مشابه لغزة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات هدم واسعة في جنوب لبنان، عبر التعاقد مع مقاولين مدنيين، في إطار خطة وُصفت بأنها تستنسخ أساليب التدمير التي طُبقت في قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فإن الجيش كلّف مقاولين بالعمل على تدمير منازل وبنى تحتية داخل القرى الحدودية، على أن يرتبط أجرهم بعدد المباني التي يتم هدمها، في نموذج مشابه لآليات عمل جرى استخدامها سابقًا في غزة.

ووفقًا للمصادر التي أوردتها الصحيفة، فإن بعض هؤلاء المقاولين سبق أن شاركوا في أعمال ميدانية داخل قطاع غزة، وتُنفذ العمليات تحت إشراف مباشر ومتابعة جوية من الجيش الإسرائيلي.

وأشارت المعطيات إلى أن وحدات الهندسة العسكرية تنفذ عمليات تسوية للأبنية بالأرض في عدد من المناطق الجنوبية، بهدف منع عودة السكان إلى تلك القرى.

وتشمل الخطة، حسب مصادر عسكرية لـ"هآرتس" تدمير المنازل ضمن نطاق يصل إلى ثلاثة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وهي منطقة تضم عشرات التجمعات السكنية.

وفي رد مقتضب، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يواصل العمل في "المجال الجغرافي الخاضع لسيطرته في جنوب لبنان"، بزعم "منع تهديدات محتملة للسكان"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العمليات أو نطاقها.

في السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يسيطر على نحو ثلث المنطقة الواقعة بين الحدود اللبنانية ونهر الليطاني، في ظل استمرار العمليات العسكرية في الجنوب.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني توترًا متصاعدًا، وسط مخاوف من انعكاسات إنسانية واسعة على السكان المدنيين في المناطق الحدودية.

