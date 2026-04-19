مصر تطلق مشروع بناء مدينة جديدة بكلفة 27 مليار دولار

أطلقت الحكومة المصرية مشروعا عمرانيا ضخما شرق القاهرة باستثمارات تقدر بنحو 27 مليار دولار، في خطوة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وإعادة تشكيل الخريطة العمرانية.

جاء الإعلان خلال مراسم رسمية شهدها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مساء السبت بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيانين للحكومة، يجري تنفيذ المشروع بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري، في مدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه (27 مليار دولار).

وقال مدبولي إن المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل، واصفا الحدث بأنه "إطلاق مشروع عالمي بكل المقاييس، يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة المصرية".

ويتكون المشروع، الذي يحمل اسم "ذا سباين"، من 165 برجا ما بين سكني وإداري وفندقي، على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والترفيهية.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن المشروع "يسهم بما يعادل 818 مليار جنيه (15.8 مليار دولار) في حصيلة ضرائب للموازنة العامة للدولة، كما يتوافر بالمشروع أكثر من 1.5 مليون متر مسطحات خضراء ومفتوحة، تمثل 70% من مساحة المشروع".

وأشار مدبولي إلى أن التصميم "يعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية للوصول العلمي إلى بيئة نظيفة متوازنة تسهم في التوجه العالمي للحفاظ على صحة جيدة مع طول الأعمار، بخلاف الحد من الضوضاء، بما يجعل البيئة هادئة مناسبة للسكن والعمل".

وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى هشام طلعت مصطفى إن "المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة"، وأوضح أن المشروع "يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر نحو 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل".

وأضاف أنه "من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة".

ويحمل المشروع صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع "مدينتي"، ويعكس توجه القاهرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والعمران.

المصدر / وكالات