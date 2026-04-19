وكالة تسنيم: اعتقال 4 أشخاص بينهم أجنبيان بتهمة التجسس

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، الأحد، بأن السلطات في إيران اعتقلت أربعة أشخاص، من بينهم أجنبيان، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة تجسس.

وذكرت الوكالة، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن عملية الاعتقال جاءت في إطار جهود أمنية لملاحقة أنشطة يُشتبه بأنها مرتبطة بجمع معلومات حساسة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول جنسيات الموقوفين أو طبيعة الشبكة.

تعلن السلطات الإيرانية بين الحين والآخر عن تفكيك شبكات تجسس، غالباً ما تربطها بجهات خارجية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية. وتؤكد طهران أن هذه العمليات تأتي ضمن مساعيها لحماية أمنها القومي.

المصدر / فلسطين أون لاين