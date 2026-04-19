عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات "تلمودية"

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات "تلمودية"

19 ابريل 2026 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال خلال اقتحامهم المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن 150 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتتوزع اقتحامات المستوطنين للأقصى على فترتي الصباح والمساء بشكل شبه يومي، ويشارك فيها آلاف المقتحمين، يتخللتها طقوس تلمودية علنية في باحات المسجد، تشملت السجود الملحمي والانبطاح والغناء والرقص الجماعي ورفع نصوص وصلوات مطبوعة، في ما اعتبرته المحافظة محاولة لفرض واقع ديني جديد وتغيير الوضع القائم داخل المسجد.

 

ويأتي ذلك في سياق أوسع من القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد الأقصى، والتي تشمل تحديد أعداد المصلين، ومنع فئات عمرية من دخوله في أوقات مختلفة، خاصة خلال فترات التوتر.

وتشهد مدينة القدس بشكل عام تصاعداً في إجراءات الاحتلال، بما في ذلك التضييق على السكان الفلسطينيين، واقتحامات متكررة للأماكن المقدسة، في ظل توترات مستمرة في الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #جماعات الهيكل #الضفة الغربية

