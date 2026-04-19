إحصائية محدثة تكشف عدد قتلى جيش الاحتلال والمستوطنين جراء هجمات حزب الله

ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى 11 شخصًا جراء سلسلة هجمات مدمرة وقصف صاروخي مكثف ومعارك برية عنيفة في جنوب لبنان منذ بداية أبريل الجاري.

ووفق إحصائية دقيقة محدثة، انطلقت ضربات حزب الله يوم 1 أبريل قتل على إثرها مستوطن في غوش دان بعد فقدانه الوعي أثناء دوي صفارات الإنذار، تلاه يوم 3 أبريل حيث قتل آخر بشظايا صاروخ في كريات آتا. وفي 4 أبريل، سقط جندي إسرائيلي في اشتباكات برية جنوب لبنان، بينما أودى قصف صاروخي على حيفا يوم 6 أبريل بحياة 4 آخرين.

وتفاقمت الأزمة مع مقتل جندي في بلدة الطيبة يوم 8 أبريل، ثم آخر في معارك يوم 14 أبريل. وفي 24 ساعة فقط، أسفر انفجار عبوة ناسفة يوم 18 أبريل عن مقتل جندي أثناء استهداف قوة عسكرية، تلاه اليوم 19 أبريل مقتل جندي آخر في انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية وقوة جنود في جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس الماضي التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام بين دولة الاحتلال ولبنان، عقب عدوان إسرائيلي واسع بدأ منذ 2 آذار/مارس الماضي.

وبحسب أحدث المعطيات الرسمية، أسفر العدوان خلال 45 يومًا عن استشهاد 2294 شخصًا وإصابة 7544 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

