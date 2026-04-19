الاحتلال يستأنف هدم المنازل في قرية السر بالنقب

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي بحماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، صباح الأحد، مساكن عدد من أهالي قرية السر مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948؛ بذريعة البناء غير المرخّص.

وسبق أن هدمت سلطات الاحتلال نحو 320 منزلًا من أصل 350 في كانون الأول/ ديسمبر 2025، ما ترك مئات العائلات بلا مأوى، تعيش في ظروف قاسية في ظل غرق الخيام، وانعدام الكهرباء والبنى التحتية في القرية.

وتشير التقارير إلى أن الاحتلال استأنفت عمليات هدم المنازل في القرية، حيث هُدمت عشرات المنازل في مراحل مختلفة، بينها هدم نحو 40 منزلاً في إحدى الحملات، وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية واستخدام القوة ضد الأهالي.

