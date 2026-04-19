الاحتلال يقمع وقفة لطلبة مدرسة "أم الخير" بمسافر يطا ويمنعهم من التعليم

النساء ذوات الإعاقة في غزة… هشاشة مضاعفة تتفاقم تحت وطأة الحرب

شهيدان وإصابات بنيران الاحتلال في غزة.. وارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة

الاحتلال يستأنف هدم المنازل في قرية السر بالنقب

ترامب يعارض خيارات عسكرية في إيران خشية الخسائر

احتجاجات طلابية في بلجيكا رفضاً للتعاون الأكاديمي مع "إسرائيل"

الحاجة سلام عياد.. "خنساء غزة" التي ودّعت أبناءها وبقيت حارسةً لخيمة الكرامة

مستوطنون يهاجمون أراض زراعية ويقتلعون أشتال زيتون في بيت لحم

شهداء بخروقات في جنوب لبنان ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين

سرايا القدس تنعى 20 من قادتها الميدانيين منذ بدء "طوفان الأقصى"

الاحتلال يستأنف هدم المنازل في قرية السر بالنقب

19 ابريل 2026 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
الاحتلال هدم نحو 320 منزلًا في كانون الأول/ ديسمبر 2025 (أرشيف)

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي بحماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، صباح الأحد، مساكن عدد من أهالي قرية السر مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948؛ بذريعة البناء غير المرخّص.

وسبق أن هدمت سلطات الاحتلال نحو 320 منزلًا من أصل 350 في كانون الأول/ ديسمبر 2025، ما ترك مئات العائلات بلا مأوى، تعيش في ظروف قاسية في ظل غرق الخيام، وانعدام الكهرباء والبنى التحتية في القرية.

وتشير التقارير إلى أن الاحتلال استأنفت عمليات هدم المنازل في القرية، حيث هُدمت عشرات المنازل في مراحل مختلفة، بينها هدم نحو 40 منزلاً في إحدى الحملات، وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية واستخدام القوة ضد الأهالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
