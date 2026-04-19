ترامب يعارض خيارات عسكرية في إيران خشية الخسائر

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عارض خططاً عسكرية ضد إيران، على خلفية مخاوف من ارتفاع الخسائر في صفوف القوات الأميركية، في وقت يتصاعد فيه التوتر الميداني في منطقة الخليج.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب رفض مقترحاً للسيطرة على جزيرة خرج، معتبراً أن تنفيذ مثل هذه العملية سيجعل الجنود الأميركيين أهدافاً سهلة، كما أبدى معارضة شديدة لأي تحركات قد تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا.

وفي السياق ذاته، انتقد ترامب ما وصفه بضعف الدعم الأوروبي بعد حادثة إسقاط طائرة وفقدان طيارين في إيران، مشيراً إلى أنه كان يتابع سير العمليات بشكل مباشر، ويقيّم نجاحها بناءً على عدد الأهداف التي جرى تدميرها.

وأفادت الصحيفة بأن منشوراً لترامب تحدث فيه عن "إنهاء الحضارة الإيرانية" جاء بشكل ارتجالي، ولم يكن جزءاً من استراتيجية الأمن القومي، بل هدف إلى ردع طهران والدفع نحو إنهاء الصراع.

ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن سفينة الإنزال "يو إس إس راشمور" تنفذ عمليات في بحر العرب، تشمل مهام حصار وتدريبات على الإنزال البحري، في إطار تعزيز الجاهزية العسكرية.

في المقابل، صعّد الحرس الثوري الإيراني من تحذيراته، داعياً السفن في الخليج وبحر عُمان إلى عدم التحرك من مواقعها، ومهدداً باستهداف أي سفينة تخالف التعليمات، معتبراً أن الاقتراب من مضيق هرمز يُعد تعاوناً مع "العدو".

كما أشار مسؤول إيراني إلى أن طهران ستمنح أولوية العبور للسفن التي تدفع رسوماً، لافتاً إلى أنه سُمح بمرور سفن غير عسكرية، قبل اتهام "العدو" بخرق شروط وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا التوتر في ظل حالة من التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

