انخفاض جديد على الحرارة وأجواء مغبرة مع رياح نشطة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، الأحد، غائماً جزئياً ومغبراً، مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة، وسط فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأشارت التوقعات إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وخلال ساعات المساء والليل، يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم، مع بقاء الرياح نشطة نسبياً، والبحر على حاله من حيث ارتفاع الموج.

أما يوم غد الاثنين، فيكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية، ومعتدلاً في بقية المناطق، مع استمرار الانخفاض على درجات الحرارة، وفرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة متفرقة، في ظل رياح نشطة وهبات قوية أحياناً.

وفي يوم الثلاثاء، تميل الأجواء إلى الاستقرار النسبي، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ربيعياً ومعتدلاً، مع ارتفاع على درجات الحرارة، فيما تبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

