مقتل عنصر من "يونيفيل" وإصابة ثلاثة بإطلاق نار جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، السبت، مقتل أحد عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، إثر تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار في جنوبي لبنان.

وقالت القوة الأممية، في بيان، إن دورية كانت تنفذ مهمة لإزالة الذخائر غير المنفجرة على طريق في بلدة غندورية، بهدف إعادة ربط مواقع معزولة تابعة لها، تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من قبل "جهات غير حكومية".

وأدانت "يونيفيل" ما وصفته بـ"الهجوم المتعمد" على عناصر حفظ السلام أثناء أداء مهامهم، مشددة على أن عمليات إزالة الذخائر تمثل أولوية ملحّة في منطقة عملياتها، خصوصاً بعد التصعيد العسكري الأخير.

وأضافت أنها باشرت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن التقييمات الأولية تفيد بأن إطلاق النار صدر عن جهات غير حكومية، مدعية أن يُشتبه بأنها تابعة لحزب الله، دون صدور تعليق فوري من الحزب.

في السياق، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون قدّم تعازيه لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، بوفاة "عسكري فرنسي عامل ضمن قوات يونيفيل".

وأدان عون بشدة استهداف القوة الفرنسية العاملة في إطار "يونيفيل"، مؤكداً رفض لبنان القاطع لأي اعتداء على القوات الدولية، والتزامه بضمان سلامتها وتوفير الظروف المناسبة لعملها.

كما أشار إلى أنه أصدر توجيهاته للأجهزة المختصة لفتح تحقيق فوري في الحادث، مؤكداً أن السلطات اللبنانية لن تتهاون في ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

