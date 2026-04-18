مذكرة برلمانية بريطانية تطالب بعقوبات شاملة على "إسرائيل"

"طريق مكة" يطلق أولى رحلاته إلى السعودية استعدادا لموسم الحج

المرشد الإيراني: مستعدون لإذاقة الأعداء مرارة هزائم جديدة

قياسات جديدة تزيد حيرة الفلكيين: الكون ينمو أسرع مما كنا نعتقد!

مباحث خان يونس تضبط 3 قطع سلاح استُخدمت خارج إطار القانون

تركيا: اجتماع وزاري بشأن غزة ضمن منتدى أنطاليا

إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين شمال رام الله

"هند رجب" تقدم شكوى جنائية ضد جندي إسرائيلي أمريكي في سريلانكا

مصادر إيرانية: طهران لم توافق حتى هذه اللحظة على الجولة المقبلة من المفاوضات

اليابان وأوروبا تبحثان خفض الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة

المرشد الإيراني: مستعدون لإذاقة الأعداء مرارة هزائم جديدة

18 ابريل 2026 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي

 قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن "البحرية الإيرانية مستعدة لهزيمة أعدائها مرة أخرى"، وذلك في ظل استمرار التوتر في مضيق هرمز مع الولايات المتحدة.

وأشار خامنئي في بيان مكتوب أصدره، السبت، بمناسبة "يوم الجيش"، إلى أن الجيش الإيراني "وقف في وجه مخططات خبيثة من قبل الولايات المتحدة، وبقايا حكم الشاه، والانفصاليين الذين يسعون لتقسيم إيران، وأنه دافع بشجاعة عن أراضي البلاد ومياهها الإقليمية".

وأضاف: "بينما تضرب الطائرات المسيَّرة المجرمين الأمريكيين والصهاينة بسرعة البرق، فإن البحرية الإيرانية الشجاعة مستعدة أيضا لتذيق أعداءها مرارة هزائم جديدة".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إغلاق مضيق هرمز مجددا ردا على ما وصفته باستمرار الحصار البحري الأمريكي على البلاد.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين "إسرائيل" والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.

وجاء ذلك بعد جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأحد الماضي دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وبعد ذلك شددت إيران قيود المرور في مضيق هرمز، فيما بدأت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية والسفن العابرة للمضيق.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل أمام عبور جميع السفن التجارية، بالتوازي مع بدء وقف إطلاق نار في لبنان الخميس أعلنه ترامب لمدة 10 أيام عقب مباحثات هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أن يتم إغلاقه مؤقتا.

المصدر / وكالات
#إيران #المرشد الإيراني #مضيق هرمز #الحرب على إيران #مجتبى خامنئي

