وزير خارجية تركيا يتهم "إسرائيل" بالسعي "لاحتلال مزيد من الأراضي"

18 ابريل 2026 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

 اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، "إسرائيل" باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة “لاحتلال مزيد من الأراضي”.

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا “إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيدا من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي”.

واعتبر وزير الخارجية التركي أن "إسرائيل"، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان وسوريا.

وأضاف فيدان “هذا احتلال وتوسع مستمر… يجب أن يتوقف”، مؤكدا أن “إسرائيل" زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها”.

المصدر / وكالات
#تركيا #لبنان #سوريا

