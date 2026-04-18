جرفت قوات للاحتلال الاسرائيلي، صباح يوم السبت، أراضي زراعية، وأغلقت طرقاً فرعية في قرية زبوبا غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال قامت بتجريف أراضٍ في المنطقة المحاذية لجدار الفصل العنصري المقام حول القرية، كما أغلقت طرقًا فرعية داخلها.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في القرية، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ووثق "معطى" تدمير الاحتلال الإسرائيلي 23 ممتلكة ومنشأة للفلسطينيين، وضيقت على الحواجز 270 مرة، وأغلقت الحواجز والمناطق 43 مرة، خلال الأسبوع الماضي.

ورصد المركز 22 نشاطًا استيطانيًا حيث اعتدى المستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم 129 مرة.

وتشن حكومة الاحتلال وجيشها ومجموعات المستوطنين عدوانًا متصاعدًا طال الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، وسط دعوات واسعة لتصعيد المقاومة والمواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين