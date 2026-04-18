فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اليونيسيف: "إسرائيل" قتلت سائقي شاحنتين لنقل المياه في غزة

قاليباف: ترامب أطلق 7 ادِّعاءات في ساعة واحدة.. وهذا موقفنا بخصوص هرمز

محمود أبو حماد… شاب ينهكه السرطان وينتظر بصيص أمل خارج غزة

عجيسة: أسطول الحرية والصمود المنطلق نحو غزة هو الأضخم في تاريخ كسر الحصار

مرضى غزة بين الألم والانتظار… تأخر التحويلات الطبية يهدد حياة الآلاف

كيف نستثمر التناقضات الأمريكية الأوروبية؟

خروقات متواصلة.. قصفٌ مدفعي ونسفٌ للمباني شرقي غزة وخانيونس

شهيد برصاص الاحتلال جنوب الخليل

طقس فلسطين: أجواء مغبرة وغائمة جزئيًا

بنت جبيل.. المدينة التي أحرقت أحلام "إسرائيل"

أسطول ناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز

18 ابريل 2026 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
ناقلات نفط متوقفة قرب مضيق هرمز بانتظار السماح لها بالمرور خلال الحرب الأخيرة على إيران

أظهرت بيانات ‌لتتبع السفن أن أسطولا من الناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز اليوم السبت.

وبحسب بيانات موقع مارين ترافيك، تألف الأسطول من أربع ناقلات غاز البترول ‌المسال، وعدة ‌ناقلات للمنتجات النفطية والمواد الكيميائية، ‌بالإضافة إلى ناقلات أخرى قادمة من الخليج.

ونقلت تقارير عن الموقع المتخصص بتتبع حركة السفن، أن ما لا يقل عن ست سفن، بينها ناقلات نفط وسفن شحن، عبرت مضيق هرمز للمرة الأولى منذ إعلان إيران رسميا إعادة فتحه أمس الجمعة، مضيفة أن عددا من ناقلات الغاز بدأ أيضا بالمرور من الجانب الإيراني للمضيق، بحسب ما أورده موقع قناة “آر تي عربية”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة أن مضيق هرمز “بات مفتوحا لعبور السفن”، فيما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أنه “مع استمرار الحصار لن يبقى مضيق هرمز مفتوحا”، موضحا أن حركة العبور ستكون “وفق المسار المحدد وبإذن من إيران”.

المصدر / وكالات
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة