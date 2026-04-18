أسطول ناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز

أظهرت بيانات ‌لتتبع السفن أن أسطولا من الناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز اليوم السبت.

وبحسب بيانات موقع مارين ترافيك، تألف الأسطول من أربع ناقلات غاز البترول ‌المسال، وعدة ‌ناقلات للمنتجات النفطية والمواد الكيميائية، ‌بالإضافة إلى ناقلات أخرى قادمة من الخليج.

ونقلت تقارير عن الموقع المتخصص بتتبع حركة السفن، أن ما لا يقل عن ست سفن، بينها ناقلات نفط وسفن شحن، عبرت مضيق هرمز للمرة الأولى منذ إعلان إيران رسميا إعادة فتحه أمس الجمعة، مضيفة أن عددا من ناقلات الغاز بدأ أيضا بالمرور من الجانب الإيراني للمضيق، بحسب ما أورده موقع قناة “آر تي عربية”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة أن مضيق هرمز “بات مفتوحا لعبور السفن”، فيما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أنه “مع استمرار الحصار لن يبقى مضيق هرمز مفتوحا”، موضحا أن حركة العبور ستكون “وفق المسار المحدد وبإذن من إيران”.

