18 ابريل 2026 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق مدينة غزة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والإصابات، ومتنصلًا من كافة التزاماته في تنفيذ البروتوكول الإنساني كما ورد في بنود الاتفاق، وسط صمت الوسطاء والدول الضامنة، الأمر الذي فاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين في القطاع المحاصر.

وفي رصد آخر التطورات، استشهد شاب بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت طواقم الإسعاف والطوارئ في محافظة رفح، أنها تعاملت مع إصابة طفلة جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال بمواصي مدينة رفح.

وأكدت الطواقم الطبية، أنه تم نقل الطفلة إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس لتلقي العلاج، ووصفت حالتها بأنها بحاجة إلى رعاية طبية فورية.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في شرقي قطاع غزة، فيما نفذ الاحتلال عملية نسف لمنازل شرقي مدينة غزة

وأفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 773 شهيدًا، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,171، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 761 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,549 شهيدًا و 172,274 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، لافتةً إلى إضافة عدد 196 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من بداية أبريل.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #مواصي رفح #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

