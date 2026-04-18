طقس فلسطين: أجواء مغبرة وغائمة جزئيًا

18 ابريل 2026 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
خيام النازحين في قطاع غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ومغبرا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبر، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا، ومغبرا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، معتدلا في باقي المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين يومي السبت والأحد من خطر زيادة تركيز الغبار في الجو، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار ، ومن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
