أمن المقاومة يعلن ضبط أجهزة تجسس بين خيام النازحين في غزة

الأمم المتحدة: 38 ألف امرأة وفتاة استشهدنَ خلال الحرب الإسرائيليَّة على غزة

المفتي العام: يوم الأحد هو الأول من ذي القعدة

بعد مناشدات إعلامية… كرسي متحرك يعيد الأمل لطفلة من غزة

عماد عوض… إصابة ونزوح وديون تُثقل جسدًا أنهكته الحرب

حرب التمويل على غزة... سياسة ممنهجة وهندسة لتجويع السكان

أكسيوس: تدهور كبير بعلاقة "إسرائيل" مع الديمقراطيين في الكونغرس

في أول خرق للهدنة.. شهيد باستهداف دراجة ومركبة جنوبي لبنان

كتلة حزب الله: السلطة اللبنانية خضعت لإملاءات واشنطن

حرب بلا إنذار… الصم في غزة يواجهون الخطر بصمت وعزلة

17 ابريل 2026 . الساعة 21:33 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن أمن المقاومة في غزة، يوم الجمعة، ضبطت أجهزة تجسس "إسرائيلية" مزروعة بين خيام النازحين في أحد مراكز الإيواء جنوب القطاع.

 وبحسب ضابط في قوى الأمن، فإن مخابرات الاحتلال قامت بتمويه أجهزة التجسس المضبوطة بأشكال مختلفة، بحيث تظهر كأنها جزء من البيئة المحيطة والطبيعة (على شكل حجر صخري).

ورجح الضابط في قوى الأمن قيام مخابرات الاحتلال بزرع أجهزة التجسس المضبوطة بواسطة مسيرات من نوع "كواد كابتر"، في أوقات عدم وجود حركة نشطة للنازحين، داعيًا الجميع إلى عدم العبث بأي أجهزة مشبوهة يتم كشفها والاتصال فورًا بضباط الأمن.

ودعت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة، أبناء شعبنا إلى التيقظ والانتباه لأي أجسام أو هياكل أو قطع موجودة في محيط الخيام والمنازل أو على أسطحهما، مع ضرورة القيام بجولات تمشيط بين الممرات والأسطح بشكل دوري، للتأكد من خلوها من أي متغيرات مستجدة.

#قطاع غزة #جيش الاحتلال #غزة #تجسس #أمن المقاومة #خيام النازحين #اجهزة التجسس

متعلقات

الأكثر قراءة